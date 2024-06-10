Нардеп предыдущих нескольких созывов ВР Святаш сбежал в Россию.

Народный депутат Украины предыдущих IV-VIII созывов Верховной Рады Украины приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества за призывы к изменению границ территории Украины, легализацию имущества и мошенничество на 2,2 млрд гривень.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины. В сообщении не называется фамилия экс-нардепа, но ранее сообщалось, что такие мошеннические действия совершал бывший нардеп, который был членом фракции "Партии регионов" и который рассматривался Россией как потенциальный "гауляйтер" Харьковщины Дмитрий Святаш.

"При поддержании публичного обвинения прокурорами Киевской городской прокуратуры суд признал виновным народного депутата Украины IV-VIII созывов в публичных призывах с целью изменения границ территории Украины, оправдании, признании правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, мошенническом завладении средствами и имуществом банка, использовании поддельных документов, легализации имущества, полученного преступным путем", - сказано в сообщении Офиса генпрокурора.

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Ему судом назначено наказание 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также судом удовлетворен гражданский иск потерпевшего.

В сообщении сказано, что во время судебного разбирательства в отсутствие обвиняемого, но при участии защитника по договору, прокурор доказал, что осужденный, который с 2019 года находится на территории России, в течение 2022 года разместил на своей странице в соцсети Фейсбук сообщения с нарративами об отсутствии вооруженной агрессии против Украины, законности оккупации ее территории и призывы, адресованные жителям временно оккупированных территории, осуществлять коллаборационистскую деятельность и сотрудничать с банками РФ.

В прокуратуре отмечают, что в течение 2008-2014 годов бывший нардеп, будучи бенефициаром группы предприятий, которые занимались сборкой и продажей автомобилей из РФ, организовал невозврат ранее полученного кредита в банковском учреждении в сумме более 50 млн долларов США.

В качестве обеспечения возможности возврата кредитных средств он передал в залог банку около 200 объектов недвижимости и корпоративные права, а позже использовал заведомо поддельные документы и переоформил имущество на другие подконтрольные ему субъекты предпринимательства, освободив таким образом это имущество из-под обременений. В результате этого компании, которая выкупила долги банка, был нанесен ущерб на сумму 2,2 млрд грн.

Дело Святаша - детали

В декабре 2022 года Дмитрию Святашу было сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины. В то время он уже находился в розыске.

По данным следствия, бывший народный избранник в августе 2022 года на своей официальной странице в социальной сети опубликовал пост с публичными призывами к поддержке военной агрессии России против Украины, возвеличиванием государства-агрессора и его действий по оккупации территорий Украины. В нем он убеждал жителей временно оккупированных территорий Херсонской, Запорожской и Харьковской областей в возможности получить списание кредитных долгов, а для этого им необходимо было "проявить свою гражданскую позицию" и получить российские паспорта.

Тогда отмечалось, что Святаш скрывается на территории РФ.

Ранее экс-народному депутату было сообщено о подозрении по факту незаконного отчуждения более 200 объектов недвижимости и корпоративных прав трех обществ с целью дальнейшей легализации этого имущества.

В августе 2022 года активы бывшего нардепа стоимостью 600 млн грн были арестованы и переданы в управление Агентства по розыску и менеджменту активов.

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