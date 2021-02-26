Кум Путина и депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук, который находится под санкциями из-за финансирования терроризма, вмешался в скандал из TikTok-блогершей Таисией Маламан, месяц назад признававшейся в любви к стране-агрессору и оскорбившей украинского военного.
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Медведчук и его коллега по фракции Ренат Кузьмин (в прошлом – заместитель генпрокурора времен Януковича и фигурант коррупционного дела) написали депутатское обращение в Офис генпрокурора с просьбой открыть дело против офицера по статье о якобы угрозах убийством.
Огласку заявления блогерши Медведчук и Кузьмин назвали "циничной расправой", и что девушка "подверглась травле" со стороны военного, "террору и преследования". Депутаты ОПЗЖ утверждают, что Маламан "постоянно получает угрозы о физической расправе" и др.
"Учитывая имеющуюся реальную угрозу жизни и здоровью Таисии Маламан, принять все предусмотренные законом меры для обеспечения ее безопасности и членов ее семьи, включительно с обеспечением личной охраны и охраны жилища", – говорится в опубликованном на сайте парламента обращении.
Скандал вокруг блогерши di.rubens: что известно
- Блогер из Киева di.rubens назвала Россию любимой страной. На ролик "тиктокерши" обратил внимание офицер ВСУ Анатолий Штефан.
- После этого в сети разгорелся скандал, ведь видео было снято на Майдане.
- Затем юная блогерша удалила свой аккаунт в Facebook. Также скандальный ролик удален в сети Тикток.
- 20 января девушка решила подать в суд на офицера ВСУ Анатолия Штефана "Штирлица" за публикацию скандального ролика с ее участием.
Блогерша утверждает, что информация, которую распространяет военный, является "сфальсифицированной и заведомо ложной".
"В ответ на неправомерные действия офицера, направленные против меня, я готовлю материалы для открытия уголовного дела, а также собираю документы для открытия судебного производства. Данная ситуация рассматривается в Министерстве обороны", – заявляла di.rubens.
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