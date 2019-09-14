ГПУ закрыла дело против экс-прокурора Кузьмина из-за отсутствия доказательств

В начале сентября Кузьмина после 5 лет сняли с розыска в базе Министерства внутренних дел.

Генпрокуратура решила закрыть уголовное дело против ныне народного депутата Рената Кузьмина, заместителя генпрокурора времен Януковича Виктора Пшонки, потому что не смогла найти доказательства его виновности.

Об этом говорится в ответе ГПУ на запрос «Радио Свобода».

«В связи с неустановлением достаточных доказательств для доказательства виновности лица в суде и тем, что возможности их получить исчерпаны (дело закрыли — ред.)», — рассказали в ведомстве.

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Напомним, в начале сентября Кузьмина после 5 лет сняли с розыска в базе Министерства внутренних дел. Ранее он стал депутатом — прошел в Раду по списку «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Напомним, ЦИК отказался зарегистрировать Кузьмина кандидатом в депутаты, но тот обжаловал это решение и заставил ЦИК зарегистрировать себя через Верховный суд.

В 2014 году полиция и прокуратура объявила Кузьмина в розыск по подозрению в превышении полномочий, в частности при задержании Юрия Луценко в 2010 году. Впоследствии против Кузьмина открыли еще одно дело — по подозрению в легализации имущества, добытого преступным путем.