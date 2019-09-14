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ГПУ закрыла дело против экс-прокурора Кузьмина из-за отсутствия доказательств

22:29, 14 сентября 2019
Политика
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В 2014 году полиция и прокуратура объявила Кузьмина в розыск

Генпрокуратура решила закрыть уголовное дело против ныне народного депутата Рената Кузьмина, заместителя генпрокурора времен Януковича Виктора Пшонки, потому что не смогла найти доказательства его виновности.

Об этом говорится в ответе ГПУ на запрос «Радио Свобода».

«В связи с неустановлением достаточных доказательств для доказательства виновности лица в суде и тем, что возможности их получить исчерпаны (дело закрыли — ред.)», — рассказали в ведомстве.

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Напомним, в начале сентября Кузьмина после 5 лет сняли с розыска в базе Министерства внутренних дел. Ранее он стал депутатом — прошел в Раду по списку «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Напомним, ЦИК отказался зарегистрировать Кузьмина кандидатом в депутаты, но тот обжаловал это решение и заставил ЦИК зарегистрировать себя через Верховный суд.

В 2014 году полиция и прокуратура объявила Кузьмина в розыск по подозрению в превышении полномочий, в частности при задержании Юрия Луценко в 2010 году. Впоследствии против Кузьмина открыли еще одно дело — по подозрению в легализации имущества, добытого преступным путем.

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Теги: #ГПУ#Кузьмин