Трасс подчеркнула, что ее действия как главы МИД Британии способствовали изоляции России, введению санкций, а также она помогла мировому сообществу причинить боль режиму Путина.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая вступила в гонку за кресло премьера, обнародовала предвыборное видео.

46-летняя дипломатка обещает продолжить дела Бориса Джонсона "без раскачки". Она подчеркнула, что ей по силам как "обеспечить поражение Путину в Украине, так и заботиться о развитии экономики".

Трасс сказала, что ее действия как главы МИД Британии способствовали изоляции России, введению санкций, а также она помогла мировому сообществу причинить боль режиму Путина.

"Как премьер, я буду руководить правительством, которое следует основным консервативным принципам: низким налогам, жесткому контролю над расходами и росту экономики", - добавила Трасс.

Трасс хочет "выжать" максимум из Brexit, а также стабилизировать отношения с Северной Ирландией.

Ранее Трасс произнесла доктрину нового мира. Также Элизабет заявляла, что нельзя допустить еще одних Минских договоренностей.

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