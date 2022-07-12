На данный момент в списке 11 кандидатов.

Новый премьер-министр Великобритании будет объявлен 5 сентября. Отбор кандидатов начнется уже на этой недели.

Об этом сообщает Reuters.

На данный момент в списке 11 кандидатов на пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра.

Законодатели сократят количество кандидатов до двух, после чего летом состоится почтовое голосование среди членов Консервативной партии, которых насчитывается около 200 тысяч.

Новому лидеру придется вернуть поддержку консерваторов среди населения страны. По данным опроса, оппозиционная Лейбористская партия имеет 43% поддержки, Консервативная - 28%, что является наибольшим преимуществом лейбористов с 2013 года.

Как сообщал УНИАН, 7 июля Борис Джонсон объявил об отставке с поста британского премьера. Джонсон также заявил, что будет оставаться на посту премьера, пока не будет избран новый лидер Консервативной партии и руководитель правительства.

Джонсон был первым лидером страны G7, посетившим Украину после начала полномасштабного вторжения России. За это время он уже дважды посетил Киев.

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