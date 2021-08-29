В диппредставительстве выразили поддержку украинскому народу и почтили память погибших за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

В день памяти защитников Украины США призвали Россию прекратить агрессию против нашей страны.

Об этом сообщает посольство США в Украине.

"Мы вспоминаем всех, кто отдал свою жизнь за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы поддерживаем народ Украины и призываем Россию прекратить агрессию против Украины", - говорится в сообщении диппредставительства.

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День памяти защитников, которые погибли в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, введен в 2019 году указом президента Владимира Зеленского № 621/2019.

Его ввели для достойного чествования памяти всех военнослужащих и участников добровольческих формирований, погибших за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украинского государства, увековечения их героизма, укрепления патриотического духа в обществе.

Сегодня, 29 августа, по всей стране приспущены государственные флаги на зданиях органов власти, государственных предприятий, учреждений и организаций. В 10:00 была объявлена общенациональная минута молчания.

В Киеве основная часть мемориальных мероприятий по чествованию памяти погибших за Украину защитников будет проходить на площади возле Михайловского Златоверхого собора, у Стены памяти погибших героев.

29 августа 2014 года украинские войска понесли наибольшие потери за все время боевых действий на Донбассе. Эти события известны как Иловайская трагедия или Иловайский котел.

Как известно, бои за важный стратегический объект Донбасса - город Иловайск, продолжались с середины августа. Украинским военным в ходе ожесточенных боев 19 августа почти удалось овладеть городом, но тут вмешалась российская армия. В планы Москвы не входило сдавать важный стратегический пункт, поэтому 23-24 августа она бросила против украинцев свои регулярные войска. Таким образом, иловайская группировка оказалась в окружении.

29 августа президент РФ Владимир Путин, изображая из себя миротворца, предложил пророссийским боевикам открыть для украинских военных гуманитарный коридор, по которому бы они могли выйти из окружения. Но выдвинул ультиматум, что выход украинской стороны должен проходить без оружия.

30 августа украинские военные организованными колоннами начали движение из города. Однако во время выхода они были коварно расстреляны врагом. В те дни, по приблизительным подсчетам, погибли 366 украинских военных, 429 получили ранения, 300 оказались в плену. Точные данные о потерях разнятся и по сей день.

Автор: Леся Лещенко