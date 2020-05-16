Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что Украина станет полноправным членом Европейского Союза.

Президент Владимир Зеленский призвал граждан поступать так, чтобы День Европы был в Украине каждый день.

Об этом говорится в обращении главы государства к Украинской по случаю Дня Европы.

«Сегодня мы отмечаем особый праздник - День Европы. Уверен, что «Украина - это Европа» не должно стать просто формальным лозунгом, который мы вспоминаем раз в год. Это должно быть частью нашего сознания», - отметил президент.

Читайте также"Мы вместе": посол ЕС рассказал о влиянии пандемии на евроинтеграцию Украины (видео)

По его убеждению, Европа - это прежде всего способ мышления.

«Европа начинается с каждого из нас. С каждого гражданина. С соблюдения законов, уплаты налогов, защиты демократических ценностей и гражданского общества, свободного волеизъявления, свободы слова, мнения и вероисповедания, равенства и уважения. С «аллергии» на то, чтобы брать или давать взятки, с правильно запаркованного авто и окурка, выброшенного в мусоросборник. Давайте делать так, чтобы День Европы был у нас каждый день», - сказал Зеленский.

Также глава государства напомнил, что в этом году в Европе отметили 70-летие провозглашения Декларации Шумана, с которой фактически начал свой отсчет Европейский Союз.

«Слова Робера Шумана актуальны и сегодня: «Европа не будет построена сразу или по единому плану». Построение объединенной, процветающей и успешной Европы продолжается. Для меня очевидно, что этот процесс не может считаться завершенным без Украины», - подчеркнул Зеленский.

Он выразил надежду, что Украина станет полноправной частью европейской семьи.

Отметим, в субботу, 16 мая, украинцы отмечают День Европы. После обретения независимости Украина приняла стратегический курс на евроинтеграцию и выразила намерения как можно быстрее присоединиться к Европейскому сообществу. Именно поэтому и был установлен в нашей стране День Европы, который отмечается с 2003 года согласно Указу Президента "О Дне Европы" в третью субботу мая.