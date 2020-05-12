Суд заочно взял Януковича под стражу по делу о расстрелах на Майдане

Экс-президент Виктор Янукович подозревается в организации путем превышения власти преследований и убийств участников массовых акций протеста 18-20 февраля 2014 года в Киеве и других городах Украины.

Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров о мере пресечения экс-президенту Виктору Януковичу в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение зачитал на заседании судья Алексей Соколов.

"Ходатайство удовлетворить, применить к подозреваемому Януковичу Виктору Федоровичу... меру пресечения в виде содержания под стражей", - сказал судья.

Янукович подозревается в организации путем превышения власти преследований и убийств участников массовых акций протеста 18-20 февраля 2014 года в Киеве и других городах Украины.

В частности, по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц или преступной организацией по предварительному сговору); ч. 2 ст.115 (умышленное убийство двух и более лиц способом, опасным для многих лиц, по предварительному сговору в составе организованной группы); ст. 340 (незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, демонстраций); ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий); ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение).

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Как сообщал УНИАН, 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны, приговорив его к 13 годам лишения свободы. Вместе с тем суд не признал доказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины. Янукович не участвовал в судебном процессе. После бегства из Украины в феврале 2014 года он проживает в России. Экс-президент является фигурантом еще нескольких производств.

4 мая 2020 года Печерский райсуд Киева избрал Януковичу мера пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве от 7 ноября 2017 года по факту захвата государственной власти (ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины).

В этом уголовном производстве расследуются обстоятельства захвата Януковичем в сентябре-октябре 2010 года государственной власти путем совершения действий, направленных на незаконное увеличение объема его властных полномочий как президента Украины. Тогда Конституционный суд возобновил действие Основного Закона в редакции 1996 года, признав нарушение процедуры при внесении парламентом изменений в Конституцию 8 декабря 2004 года. 22 февраля 2014 года Верховная Рада своим постановлением возобновила действие Конституции 2004 года.