Повестка была вручена во время празднования, организованного экс-нардепом, где Вовк пребывал как приглашенный гость.

Детективы Национального антикоррупционного бюро вручили председателю Окружного админсуда Киева Павлу Вовку повестку о вызове в Высший антикоррупционный суд.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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"Детективы НАБУ вручили лично председателю ОАСК повестку о вызове в ВАКС. Подозреваемого ждут 5 января 2021 года на следующем судебном заседании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вручение повестки состоялось во время празднования, организованного бывшим народным депутатом, президентом одного из юридических вузов Украины.

На этом праздновании объявленный в розыск председатель ОАСК пребывал как приглашенный гость.

Как сообщал УНИАН, в ВАКС и НАБУ неоднократно сообщали, что Вовк и другие судьи ОАСК игнорируют судебные заседания, поэтому суд не может избрать им меры пресечения.

Справка УНИАН.

17 июля состоялись обыски в ОАСК, а также в Государственной судебной администрации (ГСА). Затем детективы НАБУ предъявили подозрения в создании преступной организации и захвате власти председателю ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти судьям и руководителю ГСА Зиновию Холоднюку.

По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, 12 человек во главе с председателем ОАСК действовали в рамках преступной организации, которая имела целью захват госвласти путем установления контроля над ВККС, Высшим советом правосудия и создания искусственных препятствий в их работе. Также НАБУ обнародовало записи разговоров якобы этих судей.

В САП утверждают, что эта преступная организация выносила заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и деловых кругов.

Позже Вовк и Холоднюк заявили, что им не вручали сообщения о подозрении.

11 августа в НАБУ заявили об объявлении в розыск семерых фигурантов по делу о возможном захвате государственной власти руководством ОАСК. Речь шла о Вовке, Владимире Келеберде, Игоре Качуре, Николае Сироше, Игоре Погрибниченко, Алексее Огурцовом, Сергее Остапце.

12 августа в Окружном административном суде Киева заверили, что объявленные в розыск судьи - на рабочих местах.

1 сентября Высший совет правосудия отказался отстранить Вовка от осуществления судопроизводства.

Также ВСП вернул генпрокурору три ходатайства о временном отстранении судей ОАСК и еще два отказался удовлетворить. Решения ВСП касаются Аблова, судей Погрибниченко, Огурцова, Качура и Келеберды.

1 октября ВАКС отстранил Холоднюка от должности.

3 ноября НАБУ объявило Вовка в розыск.

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Автор: Антонина Доломанжи