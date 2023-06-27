Дмитрий Фирташ имеет статус "советника постоянного представительства Республики Беларусь при международных организациях в Вене" с 2021 года.

Скандальный украинский олигарх Дмитрий Фирташ пытается получить статус дипломата и иммунитет через работу при UNIDO – одном из агентств в структуре ООН, задача которого заключается в содействии индустриализации постколониальных стран третьего мира. "Дипломатом" его сделала Беларусь, чтобы уберечь от экстрадиции в США.

Как пишет DW, это следует из текста решения Высшего земельного суда Вены по уголовным делам от 14 июня, который оказался в распоряжении издания. В документе говорится, что Дмитрий Фирташ имеет статус "советника постоянного представительства Республики Беларусь при международных организациях в Вене" с 2021 года. И используя это, одиозный бизнесмен ссылается на свой дипломатический иммунитет, требуя остановить процедуру экстрадиции в США.

Чтобы доказать наличие у Фирташа статуса дипломата и дипломатической неприкосновенности осенью 2021 года его защита передала суду юридическую экспертизу, которую подготовил один из западноевропейских профессоров по международному праву. В свою очередь Министерство юстиции Австрии сообщило суду, что Дмитрий Фирташ должным образом не аккредитован при UNIDO. Также у него нет соответствующей аккредитационной карточки от Министерства иностранных дел Австрии. Это означает, что бизнесмен не является лицом, на которое распространяются привилегии дипломата, в том числе – дипломатический иммунитет.

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Отмечается, что суды предыдущих инстанций не признали дипломатического иммунитета Фирташа. Однако Высший земельный суд Вены по уголовным делам вернул дело на рассмотрение в первую инстанцию, и обязал суд определить, признавать ли дипломатический иммунитет украинского бизнесмена.

"В посольстве Беларуси в Вене на момент публикации статьи не ответили на вопрос DW о том, чем именно занимается Дмитрий Фирташ в статусе советника постоянного представительства Республики Беларусь при международных организациях в австрийской столице и чем именно он полезен Организации Объединенных Наций по промышленному развитию. Представитель адвокатов Фирташа сообщил DW, что комментарии о судебных процессах не предоставляются. Таким образом без ответа остался вопрос, было ли назначение Фирташа советником в Вене согласовано с правителем Беларуси Александром Лукашенко или правительством в Минске и по чьей именно инициативе украинец начал работать советником при представительстве Беларуси", – отметили авторы материала.

Дело Фирташа

Одиозный бизнесмен Дмитрий Фирташ был задержан в Австрии в марте 2014 года по запросу США. Впрочем, его выпустили под залог в 125 миллионов евро. После этого он обжаловал свою экстрадицию в США. Фирташу грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

Дмитрий Фирташ стал известным после появления компании "РосУкрЭнерго", которая выполняла роль газового посредника между Россией и Украиной. В мае 2022 года арестованные облгазы бизнесмена были переданы "Нафтогазу", а уже в марте 2023 года в облгазах, которые связаны с Фирташем, провели обыски.

15 мая 2023 года СБУ и Бюро по экономической безопасности объявили Фирташу о подозрении. Его обвиняют в присвоении государственного газа на миллиарды гривен. Тогда подозрения получили также 8 топ-менеджеров его компаний.

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