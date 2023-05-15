Утром проходят обыски у руководителей фирм олигарха и облгазов.

Одиозный олигарх Дмитрий Фирташ получил от Службы безопасности Украины и БЭБ подозрение в совершении преступления.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на источник в СБУ, СБУ и Бюро экономической безопасности сегодня вручают подозрения самому Фирташу и 8 топ-менеджерам его компаний. С утра проходят обыски у руководителей фирм олигарха ("РГК", "Йе энергия") и облгазов.

Правоохранители разоблачили схему, по которой подконтрольные Фирташу структуры покупали топливо у его же компании, но на самом деле получали 30% от объемов. Искусственный дефицит покрывали за счет государственного газа, а деньги оседали в карманах Фирташа. По данным наших источников, за семь лет такая схема нанесла ущерб бюджету страны на 18 млрд. гривень.

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Обыски в компаниях Фирташа - детали

В марте детективы Бюро экономической безопасности при оперативном сопровождении службы безопасности провели обыски в 16 региональных газовых предприятиях и офисах группы компаний "Региональная газовая компания".

В результате обысков задокументирован факт противоправного использования тарифных средств, предусмотренных на закупку газа для покрытия производственно-технических потерь, что привело к нанесению государству убытков в сумме почти 3,5 млрд грн.