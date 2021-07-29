Ранее глава "слуг народа" в парламенте заявил, что встреча президентов Украины и США пройдет "на повышенных тонах".

Слова главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о том, что встреча президентов Украины и США пройдет "на повышенных тонах" означает диалог равных партнеров.

Так заявление Арахамии объяснила нардеп от провластной фракции Евгения Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

Она говорит, что в подобных визитах очень важна предварительная подготовка.

"Мы ожидаем, что глава МИД Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак отправятся заранее в Вашингтон, чтобы готовить этот визит. Во многом сыграет подготовительная работа. А по поводу "повышенных тонов", Давид у нас такой горячий парень, поэтому он так подал эту оценку. Думаю, Давид больше в виду имел то, что это будет разговор равноправных партнеров", - отметила Кравчук.

Депутат добавила, что президенты представляют суверенные государства, и Зеленский заботится об интересах Украины.

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"Он точно понимает, что в интересах украинского народа иметь нормальные партнерские отношения с США. Потому что так случилось, что против нас воюет ядерная страна. Собственно Украина как суверенная, независимая в своей политике страна должна выстраивать свои партнерские союзы. К Украине должны относиться с уважением. В жестком политическом мире в международной политике надо четко заявлять об интересах своего государства", - пояснила она.

Что сказал Арахамия о встрече в Вашингтоне

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что непубличная часть предстоящей встречи президентов Украины и США пройдет на повышенных тонах. По его словам, это связано с согласованием США и Германией вопроса "Северного потока-2".

Встреча Зеленского и Байдена

7 июня состоялся телефонный разговор Зеленского и Байдена.

Во время разговора Байден пригласил Зеленского этим летом посетить США.

12 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уточнил, что Зеленский посетит Вашингтон для встречи Байденом в конце июля. Впоследствии новой датой визита назвали 30 августа.

Автор: Юрий Годован