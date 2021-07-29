Встреча двух президентов запланирована на 30 августа.

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что непубличная часть предстоящей встречи президентов Украины и США пройдет на повышенных тонах. По его словам, это связано с согласованием США и Германией вопроса "Северного потока-2".

Об этом Арахамия сказал в эфире канала "Украина 24".

Депутат прогнозирует, что в сентябре Конгресс США начнет сопротивляться решению Байдена по СП-2.

"Остаются ходы, и мы их прорабатываем – это вообще-то главная тема визита", - отметил Ахарамия.

По его словам, украинские власти сегодня получают "десятки писем от конгрессменов, которые прервут свой отпуск и приедут на встречу с Зеленским". Несмотря на то, что его визит пройдет в то время, когда Конгресс США не работает.

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"Я ожидаю, учитывая градус, что как минимум непубличная встреча Зеленского с Байденом будет на повышенных тонах. США сегодня во многом недооценивают, а может, делают вид, что недооценивают, удар, который они совершают таким поступком. На дипломатическом языке говорят, что "мы глубоко встревожены" и т. д., а на недипломатическом люди говорят, как есть. Когда партнеры друг с другом разговаривают, они должны говорить виденье глазами одного партнера и другого партнера. Все понимают, что сейчас главная подача на Германию и заигрывание (США – ред.) с Россией – это, по сути, некая такая неформальная коалиция против Китая", - заявил глава провластной фракции.

Встреча Зеленского и Байдена

7 июня состоялся телефонный разговор Зеленского и Байдена.

Во время разговора Байден пригласил Зеленского этим летом посетить США.

12 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уточнил, что Зеленский посетит Вашингтон для встречи Байденом в конце июля. Впоследствиии новой датой визита сделали 30 августа.

Автор: Юрий Годован