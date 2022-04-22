РФ распадется на части как искусственное образование.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов прогнозирует распад Российской Федерации.

Об этом шла речь в его интервью изданию "Украинская правда".

"Дело в том, что в России начнут происходить процессы. Я неоднократно говорил, что результатом этой ситуации будет распад Российской Федерации. Она распадется на части как искусственное образование, и это будет при нашей жизни", - убежден он.

Также Данилов подчеркнул, что в дальнейшем еще будут битвы с Россией и все зависит от наших военных и уровня поддержки от партнеров.

Ранее советник главы ОПУ Алексей Арестович высказал мнение, что уход Владимира Путина может привести к тому, что к власти придут либералы и Россия начнет расцветать. Поэтому смерть или отстранение Путина от власти не являются выгодными для Украины.

"Для нас лучший вариант - если бы Путин пожил еще некоторое время. И ее (Россию - УНИАН) бы просто доломали санкциями. Когда украинцы радостно желающие смерти Путину, это, конечно, все очень мило, но только жизнь Путина для нас гораздо более выгодный вариант, чем победа любых других сил", - уверен Арестович.

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