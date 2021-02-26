Своими заявлениями ЦПК дискредитирует не только членов комиссии, но и Верховную Раду в целом.

Представители ОО «Центр противодействия коррупции», в частности его председатель правления Виталий Шабунин и исполнительный директор Дарья Каленюк выдвигают беспочвенные обвинения, направленные на дискредитацию членов конкурсной комиссии по отбору главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры по квоте Верховной Рады.

Об этом говорится в материале информационного агентства УНТ.

"Активисты считают большой проблемой семерых членов комиссии, избранных ВР Украины (Коваль К., Бусол А., Гуджал А., Соболь Е., Романюк Б., Навроцкий В., Дрозд А.), хотя и не объясняют, чем они так плохи, и прилюдно выдвигают в отношении них преждевременные или напрасные подозрения", - говорится в публикации.

В частности, издание обращает внимание, что Каленюк и Шабунин прибегают к манипулятивным утверждениям вроде того, что члены комиссии по квоте «очевидно будут пытаться затягивать процесс или манипулировать во время него», прибегать к «синхронному завышению баллов» и т.д. При этом каких-либо аргументов в пользу таких утверждений они не приводят.

Более того, своими заявлениями они дискредитируют не только членов комиссии, но и Верховную Раду в целом.

«Утвержденные Верховной Радой кандидаты не соответствуют нормам закона о прокуратуре в плане опыта и добропорядочности», - приводит издание слова Каленюк.

При этом исходя из биографий самых Шабунина и Каленюк, никакого практического опыта борьбы с коррупцией, так же как и понимания кто может быть руководителем САП.

Издание напоминает, что в 2015 году Шабунин сам входил в состав конкурсной комиссии, которая выбрала главой САП Назара Холодницкого. Репутация которого с остальными оказалась больше чем сомнительной.

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Автор: УНИАН