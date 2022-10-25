Диктатор занимается подготовкой общественного мнения в РФ, чтобы смягчить тему падения Херсона.

Политолог и публицист Андрей Пионтковский рассказал, объявит ли президент РФ Путин военное положение, а также пойдет ли он на использование ядерного оружия. Эксперт считает, что сейчас диктатор пытается отвлечь россиян от провалов своей армии в Херсоне.

Об этом Пионтковский рассказал в эфире FREEДОМ.

"Какая разница? Это все игра словами. У него на оккупированных территориях военное положение, на каких-то ближних - чрезвычайное, потом специальное. В любой точке России путинские власти могут делать что угодно, с любым человеком, с любым бизнесом, с любым предприятием. То есть что ещё нужно для военного положения? Все, что ему необходимо, так называемые законодательные-псевдозаконодательные власти у него уже есть. Никаких новых шагов предпринять он не может. В чисто военном плане, у него не осталось совершенно козырей", - отметил военный эксперт.

По словам Пионтковского, Путин видит, что украинская армия превосходит российскую. У наших защитников куда более высокая мотивация, также помогают поставки западного оружия. На фоне всего этого диктатор пытался пугать мир возможностью применения ядерного оружия. Однако, как отметил эксперт, Путину на это ответили, мир показал, что будет с диктатором, если тот пойдет на такой шаг.

Сейчас же диктатор использует на фронте последнюю карту. Он хочет нанести ущерб Украине, уничтожая ее инфраструктуру. Однако РФ ждут серьезные военные ответа от Запада, отметил Пионтковский.

"Я всегда говорю что, он не применит ядерное оружие... Первое - потому что это бессмысленно и не принесет никакого военного результата. Предположим, он завтра совершит ужасное военное преступление и уничтожит какой-то украинский город. Украина не прекратит свое сопротивление, и Запад не прекратит ее поддерживать, а наоборот. Второе - он не шахид, он хочет жить, а теперь он знает, что за применение оружия его очень конкретно накажут", - добавил публицист.

Также он отметил, что применение ядерного оружия - очень сложная процедура, включающая действия двух десятков офицеров. И едва ли все они окажутся одновременно таким же безумцами как Путин. И диктатор мог это понять, а потому он перешел на последний вариант.

"Да, он понимает, что стратегическая война проиграна. Сейчас он действует по принципу: день простоять и ночь продержаться. Вот нельзя сегодня ни в коем случае допустить падение Херсона, потому что тогда его могут снять и убить. Вот это он сейчас думает и поэтому пытается придумать всякие фантастические варианты информационные, со взрывом дамбы с использованием грязной бомбы, чтобы обвинить украинцев", - добавил эксперт.

Это все, отмечает Пионтковский, является подготовкой общественного мнения в РФ, чтобы смягчить тему падения Херсона темой "чудовищного наступления" украинских военных.

Угрозы Путина и фейк о "грязной бомбе"

РФ может планировать подорвать Каховскую ГЭС. Россияне угрожают уничтожить дамбу. По словам руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Натальи Гуменюк, рашисты ведут методическую подготовку к техногенному шантажу на Каховской ГЭС.

Помимо подрыва ГЭС, Россия пытается пугать Украину еще и мир "грязной бомбой". Рашисты, в свойственной для себе манере, активно распространяют фейки. Пропаганда утверждает, что Украина якобы готовится применить "грязную бомбу". По мнению экспертов это значит, что сама РФ так "анонсирует" новое военное преступление. Вскоре в ГУР сообщили, что РФ попытается использовать информацию о "грязной бомбе" для дальнейшей эскалации.

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