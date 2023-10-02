Сегодня в украинскую столицу приедут главы МИД всех стран-членов ЕС.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал историческую встречу министров иностранных дел ЕС. Она впервые состоится в Киеве.

Как сообщил Боррель в социальной сети X (бывший Twitter), это будет первая встреча глав МИД стран-членов ЕС за пределами блока.

"Сегодня я собираю министров иностранных дел ЕС в Киеве на первую в истории встречу всех 27 государств-членов за пределами ЕС. Будущее Украины в ЕС", - отметил Боррель.

Ожидается, что на уникальном Совете ЕС обсудят интеграцию Украины в Евросоюз, демонстрацию поддержки и подведения итогов некоторых важных мер, таких как военная помощь Запада и дальнейшее усиление санкций против РФ.

На полях мероприятия главы МИД ЕС встретятся с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским.

Боррель приехал в Украину

Как сообщал УНИАН, 30 сентября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель неожиданно прибыл в Одессу с необъявленным визитом, а затем отправился в Киев.

Боррель во время визита встретился с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Политики почтили память украинских защитников, погибших в войне против РФ.

Заявление о встрече министр МИД стран ЕС прозвучало на фоне этого необъявленного визита главного евродипломата в Украину.

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