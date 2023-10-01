Во время визита Боррель встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после посещения Одессы приехал в Киев.

Об этом политик сообщил в соцсети. Во время визита Боррель встретился с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Политики почтили память украинских защитников, погибших в войне против РФ.

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Визит Борреля в Украину

30 сентября в Одессе прибыл с неанонсированным визитом главный дипломат Евросоюза - высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Его пресс-служба опубликовала видео с коротким интервью дипломата, записанным в стенах Спасо-Преображенского собора, подвергшийся разрушениям во время российского ракетного удара в июле этого года. Он подчеркнул, что ЕС поддерживает стабилизацию объектов, пострадавших от"варварского разрушения Россией". По словам Борреля, его визит в Одессу является демонстрацией того, что ЕС будет поддерживать Украину в ее борьбе финансово и военными ресурсами.

23 июля российские захватчики нанесли ракетный удар по Одессе в рамках своей кампании по уничтожению украинской инфраструктуры по экспорту зерна. Одна из ракет попала в Спасо-Преображенский кафедральный собор.

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