Он подчеркнул, что Украина нуждается в дополнительных возможностях и нуждается в них быстрее.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что Киев нуждается в дополнительной военной помощи, и обещал постоянную поддержку Евросоюза.

"Украина нуждается в дополнительных возможностях и нуждается в них быстрее", - заявил он в сообщении в соцсети.

Боррель рассказал, что в ходе первой личной встречи с министром обороны Украины Рустемом Умеровым он обсудил "постоянную военную помощь со стороны ЕС".

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"Мы готовим долгосрочные обязательства по обеспечению безопасности Украины", – отметил Боррель.

Умеров в свою очередь уточнил, что в ходе переговоров обсуждался вопрос военной помощи ЕС Украине были затронуты "артиллерия и боеприпасы, ПВО, РЭБ (средства радиоэлектронной борьбы) и программы долгосрочной помощи, тренинги и локализация оборонной промышленности" в Украине.

Визит Борреля в Украину

30 сентября Жозеп Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом, а сегодня он находится в Киеве.

Боррель уже встретился с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Политики почтили память украинских защитников, погибших в войне против РФ.

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