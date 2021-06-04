Ранее тот пригласил террористов на "допрос" Романа Протасевича.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на приглашение в Минск боевиков "ЛНР", которое сделал Александр Лукашенко. Ранее тот предложил террористам "допросить" журналиста Романа Протасевича в Минске.

В эфире "Сніданку з 1+1" Кулеба заявил, что Лукашенко своими действиями толкает Украину к реакции на них. Он подчеркнул, что Киев не хочет политической или экономической войны с Минском, а потому будет "действовать взвешенно".

"Будет больно Александру Лукашенко. У нас есть достаточно инструментов, чтобы сделать людям и странам, которые не уважают территориальную целостность Украины, больно. Особенно, когда речь идет о Беларуси, с которой у нас много связей. В частности, и экономических. Не буду забрасываться угрозами, но хочу сказать, что есть вещи, которые мы не прощаем. Неуважение к территориальной целостности Украины - одно из таких", - сказал глава МИД.

Он добавил, что сейчас между Киевом и Минском нет дипломатических каналов, несмотря на работу посольств. "Впрочем, это для решения гуманитарных вопросов. Политического диалога между Украиной и Беларусью пока нет. Киев не признал Лукашенко", - заявил Кулеба.

Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

23 мая в аэропорту "Минск" экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Причиной экстренной посадки стал сигнал о заминировании. Самолет проверили, бомбу не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный осмотр.

После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главным редактором NEXTA на борту выслал истребитель Миг-29. В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера с помощью истребителя.

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Автор: Юрий Годован