По словам дипломата, операция не была спонтанной.

Решение о задержании основателя Телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича принимал лично Александр Лукашенко, спецоперация не проводилась спонтанно.

Об этом заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим в эфире канала "Украина 24".

Дипломат отметил, что остановка самолета подобным образом происходит впервые в его практике.

"Очевидно, что решение принималось на самом высоком уровне, об этом никто другого не говорит. Решение принималось лично Александром Лукашенко после того, как ему соответствующие структуры доложили о необходимости такого шага и так далее. Очевидно, что операция была проведена не спонтанно, она готовилась. Решение принималось, как самостоятельно я не знаю, но то, что первым лицом - это точно, и это доказано. Самим Александром Лукашенко", - заявил посол.

Задержание Романа Протасевича в Минске

23 мая Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, которым из Афин в Вильнюс летел основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич.

Причиной экстренной посадки стал якобы сигнал о минировании. Самолет принудили сесть в Минске по команде белорусских диспетчеров, несмотря на то, что расстояние до Вильнюса было значительно меньше. Лайнер проверили, взрывчатку не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный осмотр.

После посадки самолета Протасевича и его девушку задержали. Протасевичу на родине грозит смертная казнь.

Украина с 00:00 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь. Такое решение приняло правительство 25 мая из-за ситуации с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован