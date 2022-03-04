Он выразил надежду, что в российской армии есть "более успешный полковник Штауффенберг", чье покушение на Гитлера не увенчалось успехом.

Cенатор США Линдси Грэм в прямом эфире телеканала Fox призвал ликвидировать президента РФ Владимира Путина.

"Кто-то в России должен взять на себя ответственность и отправить этого парня в ад. Вы окажете своей стране и миру большую услугу", - сказал сенатор.

Продолжая мысль, он выразил надежду, что в российской армии есть "более успешный полковник Штауффенберг", имея в виду немецкого офицера, чья бомба не смогла убить Адольфа Гитлера в 1944 году. "Конечно, ему сначала придется пробраться в погреб, где обитает слизень", - отметил Грэм.

После этого посольство России потребовало от США объяснить высказывание сенатора Линдси Грэма про Владимира Путина.