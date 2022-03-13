Артист призвал беларусов не вестись на пропаганду РФ.

Украинский артист Андрей Данилко написал в Instagram пост-обращение к беларускому народу на их родном языке.

Он призвал их не вестись на пропаганду диктатора Владимира Путина, который готов бомбить их территорию с целью обвинить потом в этом Украину.

"Украина не предпринимала и не намерена предпринимать агрессивных действий против дружественного беларуского народа, как и против любых других. Мы, украинцы, мирный народ, стоящий за свои земли. И мы никому не позволим здесь править. А русский "братский" народ к вам не относился по-братски. Провокация с бомбежкой вашей территории – это преступный план Путина, в котором, как он и задумал для себя, вы – шахматные пешки. Российские войска начали бомбить вашу территорию, чтобы обвинить в этом Украину. Россия пытается втянуть вас в войну с нами", – заявил артист.

Также он добавил, что у беларусов еще есть шанс все изменить. Для этого достаточно просто встать на сторону Украины. В противном случае, следуя воле Путина и Лукашенко, они сами могут погибнуть.

"У вас еще есть шанс вписать славную страницу в свою историю – встать на сторону Украины. Либо вы, следуя воле Путина-Лукашенко, бесславно погибнете, либо вы станете на сторону наших народов и, по сути, национальных героев Беларуси и Украины. Выбор за вами", - добавил Данилко.

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