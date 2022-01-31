Она идет на самоизоляцию.

Глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс получила положительный результат теста на COVID-19 накануне визита в Украину.

Об этом она сообщила в Twitter.

"Сегодня вечером я получила положительный результат на COVID. К счастью, я получила три прививки, и я буду работать из дома, пока буду изолирована", - написала Трасс.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе Трассс должна была прибыть в Украину, "чтобы поддержать" ее.

Читайте такжеУкраина не намерена выполнять Минские соглашения - ДаниловНапомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил об увеличении военного вклада в Североатлантический альянс. Решение принято на фоне угрозы полномасштабного нападения Российской Федерации на Украину. По словам политика, число контингента в Эстонии увеличат в два раза - с 900 до 1800 военных.

Ранее в Британии заявили, что будут поставлять Украине противотанковое вооружение, чтобы помочь защититься от потенциального вторжения во время противостояния с Россией, которая сосредоточила войска у украинской границы.

18 января в Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании Вооруженным Силам Украины.