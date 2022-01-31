Премьер-министры Польши и Великобритании в один день приедут в Киев, и, возможно, объявят о новом формате сотрудничества.

Великобритания, Польша и Украина планируют объявить о создании нового формата сотрудничества между государствами.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на свои дипломатические источники, об этом будет объявлено во время визита в Киев премьер-министров Великобритании и Польши Бориса Джонсона и Матеуша Моравецкого.

Отмечается, что ранее сегодня глава МИД Дмитрий Кулеба подтвердил, что Джонсон и Моравецкий приедут в Киев на этой неделе в один день. Хоть он и не назвал дату визита, но ожидается, что лидеры Британии и Польши приедут 1 февраля.

Как отмечает Европравда, о новом формате сотрудничества между странами почти нет информации.

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Напомним, впервые о нем упомянула глава британского МИД Лиз Трасс 21 января. "Мы также укрепляем наше двустороннее партнерство после переговоров на высоком уровне в Лондоне в декабре и развиваем новые трехсторонние связи с Польшей и Украиной", – сказала она.

Из ее слов можно сделать вывод, что новый формат обсуждался во время визита президента Владимира Зеленского в Лондон в декабре прошлого года.

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