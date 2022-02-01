Телефонный разговор Джонсона и Путина может состояться в среду, выяснили журналисты.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перенес телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным на среду, 2 февраля, на фоне дипломатических усилий, направленных на ослабление напряженности между Москвой и Западом из-за наращивания российских войск в районах, прилегающих к границе с Украиной.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Изначально звонок был запланирован на 31 января, но Джонсону пришлось перенести его по неустановленным причинам.

В офисе Джонсона 1 февраля сообщили, что теперь телефонный разговор состоится во второй половине завтрашнего дня.

Читайте такжеВеликобритания не планирует направлять боевые подразделения в УкраинуСоответствующее сообщение прозвучало после того, как официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что, хотя телефонный разговор не состоится 1 февраля, "мы не исключаем, что время будет согласовано позже".

Напомним, Борис Джонсон 1 февраля должен прилететь в Киев, чтобы поговорить с представителями украинской власти о том, как остановить возможное полномасштабное вторжение России в Украину.

Ранее Джонсон говорил, что вторжение Российской Федерации в украинское государство будет катастрофой для самой РФ.

Коротко об агрессии России против Украины – справка УНИАН

Российские власти весной 2014 года захватили украинский Крым. Затем РФ поддержала боевиков, захвативших часть востока Украины и создавших так называемые "ДНР" и "ЛНР". На часть Донбасса также ворвались российские войска.

Осенью 2021-го Россия пошла на обострение ситуации на границе с украинским государством – перебросила много военных и техники. В Украине и ряде западных стран заговорили о том, что появилась угроза полномасштабного вторжения РФ.

В конце января 2022 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что российских войск вблизи границ Украины недостаточно для полномасштабного вторжения.

Вас также могут заинтересовать новости: