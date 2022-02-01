Борис Джонсон перенес разговор с Владимиром Путиным, узнали журналисты / фото REUTERS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перенес телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным на среду, 2 февраля, на фоне дипломатических усилий, направленных на ослабление напряженности между Москвой и Западом из-за наращивания российских войск в районах, прилегающих к границе с Украиной.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Изначально звонок был запланирован на 31 января, но Джонсону пришлось перенести его по неустановленным причинам.

В офисе Джонсона 1 февраля сообщили, что теперь телефонный разговор состоится во второй половине завтрашнего дня.

Читайте такжеВеликобритания не планирует направлять боевые подразделения в УкраинуСоответствующее сообщение прозвучало после того, как официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что, хотя телефонный разговор не состоится 1 февраля, "мы не исключаем, что время будет согласовано позже".

Напомним, Борис Джонсон 1 февраля должен прилететь в Киев, чтобы поговорить с представителями украинской власти о том, как остановить возможное полномасштабное вторжение России в Украину.

Ранее Джонсон говорил, что вторжение Российской Федерации в украинское государство будет катастрофой для самой РФ.

Коротко об агрессии России против Украины справка УНИАН

Российские власти весной 2014 года захватили украинский Крым. Затем РФ поддержала боевиков, захвативших часть востока Украины и создавших так называемые "ДНР" и "ЛНР". На часть Донбасса также ворвались российские войска.

Осенью 2021-го Россия пошла на обострение ситуации на границе с украинским государством – перебросила много военных и техники. В Украине и ряде западных стран заговорили о том, что появилась угроза полномасштабного вторжения РФ.

В конце января 2022 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что российских войск вблизи границ Украины недостаточно для полномасштабного вторжения.

Вас также могут заинтересовать новости: