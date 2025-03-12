Советник премьер-министра по национальной безопасности Джонатан Пауэлл разрабатывал план прекращения огня и дальнейшие шаги для его реализации.

Великобритания была "непосредственно вовлечена" в достижение договоренностей между США и Украиной относительно предложенного перемирия с Россией. Об этом сообщают правительственные источники Соединенного Королевства в комментарии BBC.

В течение последней недели европейские лидеры во главе с британским премьером Киром Стармером активно работали над тем, чтобы восстановить доверие между США и Украиной. Премьер Великобритании назвал достигнутые договоренности "выдающимся прорывом" и подчеркнул, что это "важный момент для мира в Украине".

По словам британских источников, советник премьер-министра по национальной безопасности Джонатан Пауэлл совместно со своим американским коллегой Майком Волцом, а также представителями Франции и Германии, разрабатывал план прекращения огня и дальнейшие шаги для его реализации.

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На выходных Пауэлл посетил Киев, где встретился с Владимиром Зеленским и помогал подготовить письменное предложение. Документ предусматривал временную паузу в боевых действиях и дальнейшие меры по укреплению доверия, в частности обмен военнопленными, возвращение украинских детей, принудительно вывезенных в Россию, и освобождение мирных жителей.

Согласованное Киевом и Вашингтоном предложение стало основой для соглашения, заключенного во вторник в Саудовской Аравии.

После завершения переговоров в Джидде Кир поздравил украинскую и американскую делегации с достигнутыми договоренностями, подчеркнув, что "теперь мы все должны удвоить наши усилия", чтобы обеспечить реальное мирное соглашение для Украины.

В субботу Стармер планирует провести телефонный разговор с лидерами, которых он называет "коалицией желающих", чтобы обсудить миротворческие инициативы, направленные на предотвращение будущих военных действий со стороны России.

Британский источник отмечает: "Мяч твердо на стороне России. Будут ли они отвечать взаимностью и прекратят боевые действия, чтобы позволить серьезные переговоры о прочном мире, или будут продолжать убивать невинных мирных жителей?".

Переговоры в Саудовской Аравии

Как сообщал УНИАН, вчера в городе Джидда состоялись важные переговоры между украинской и американской делегациями. Длительная встреча завершилась совместным заявлением сторон.

Украина согласилась на предложение США по внедрению 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию, при условии выполнения Россией соответствующих условий.

Америка согласилась немедленно возобновить предоставление разведывательной и военной помощи Украине, отменив предыдущую паузу в обмене разведданными и поддержке безопасности.

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