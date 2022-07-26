Внефракционный народный депутат Антон Яценко развернул борьбу против местной власти в Черкасской области.

Более того, он угрожает уголовными делами своим оппонентам. Об этом сам нардеп пишет у себя в Facebook, передает lenta.ua.

Антон Яценко обратился в прокуратуру об открытии уголовного производства против председателя Всеукраинской аграрной рады Андрея Дикуна, который также является местным политиком на Черкасщине. Нардеп обвиняет его в совершении правонарушения при зачислении на специальный воинский учет. В прокуратуре ответили, что производство открыли.

Сам Андрей Дикун рассказал, что Яценко уже не впервые инициирует против него уголовные дела, и предыдущие производства уже закрыты.

"Это уже третье уголовное дело. Две из них уже закрыты. У нас есть такая штука "обращение народного депутата". И почему правоохранительные органы всегда открывают уголовное производство. У него есть такая возможность, и он ею активно пользуется. Если сделать запрос о количестве уголовных дел, которые по его (Яценко, - ред.) запросами пооткрывали, то это будет рекордсмен. Он так терроризирует весь бизнес нашего региона", - отметил Дикун.

Отметим, что ранее Дикарь говорил, что Яценко может быть коллаборационистом, ведь в первые дни полномасштабного вторжения он бежал из Умани. В то же время говорили о приезде в Украину бывшего главы Черкасской ОГА и "эксрегионала" Сергея Тулуба, который бежал из Украины в 2014 году. По словам Дикуна, в свое время Яценко работал под его руководством.

Он также отметил, что обвинения Яценко являются безосновательными и он встал на учет в военкомате и является военнообязанным, но сейчас находится "на бронировании" согласно действующему законодательству.

Напомним, Андрей Дикун не единственный против кого выступает Яценко. Нардеп уже неоднократно адресовал обращение Президенту Владимиру Зеленскому с требованием увольнения председателя Черкасской ОВА Игоря Табурца. Яценко обвинил его во взяточничестве, а также в проблемах в военных частях на Черкасщине, ссылаясь на информацию от блогера Алексея Оскера, которого уже уличали на фейках.

В марте Оскер запустил информацию о блокаде гуманитарной помощи на украинской границе на Волыни и призвал бойцов ТРО снести местного губернатора. Местные власти эти заявления опровергли. После этого блогер удалил видео.

Кроме того, Оскер уже не первый раз участвует в конфликтах местных властей. В прошлом году его уличили в мошенничестве, как соучастника в "продаже" должности председателя Николаевской ОГА.

Отметим, что Черкасский активист и председатель Движения национального развития "Единая сила" Владимир Нетребенко заявил, что хочет привлечь Яценко к уголовной ответственности. Он вспомнил, как тот голосовал за "диктаторские законы 16 января", тендерные сделки Яценко и его старые связи с нардепом-коллаборационистом Ковалевым.

После этого Яценко в своем Facebook обвинил Нетребенко в мошенничестве со сбором средств на разминирование полей. Мол, тот присваивал себе львиную часть средств, однако никаких доказательств этого нардеп не предоставил.