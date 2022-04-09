Андрей Ермак отметил, что это будет временный, насыпной мост.

Романовский мост в Ирпене заработает уже завтра, 10 апреля.

Об этом в Telegram сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Все отстроим и уже отстраиваем. Романовский мост в Ирпене заработает уже завтра", - отметил он.

По словам Ермака, это будет временный, насыпной мост, который позволит движение, поставки гуманитарной помощи и поможет ускорить восстановление города Ирпень.

Он подчеркнул, что впоследствии мост будет отстроен полностью.

"Власть работает ударными темпами, чтобы восстановить инфраструктуру пострадавших от российской агрессии регионов", - подчеркнул глава ОП.

Как ранее сообщал УНИАН, 7 апреля стало известно, что временную переправу на пути Р-30, которую начали создавать через реку Ирпень в Киевской области, завершат в начале следующей недели. Работы на объекте продолжаются, в среду там работал 41 дорожник. Они устраивают трубы, щебневую основу и земляную насыпь. Временная переправа поможет восстановить транспортное сообщение с городом Ирпень.

В свою очередь заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заверил, что продолжается подготовка к строительству нового моста.

Вас также могут заинтересовать новости: