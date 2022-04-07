Сейчас дорожники обустраивают здесь трубы, щебневую основу и земляную насыпь.

Временную переправу по пути Р-30, которую начали создавать через реку Ирпень в Киевской области, завершат в начале следующей недели.

Об этом сообщает в Facebook Укравтодор.

Работы на объекте продолжаются, в среду там трудился 41 дорожник. Они укладывают трубы, щебневое основание и земляную насыпь. Временная переправа поможет восстановить транспортное сообщение с городом Ирпень.

"Укравтодор шаг за шагом восстанавливает жизнедеятельность освобожденных от рашистского нашествия окрестностей столицы. Чтобы еда, медикаменты, гуманитарная помощь могла попасть к жителям пригородов Киева, дорожники создают безопасные логистические цепочки", – говорится в сообщении.

Дорожники расчистили 29 км трассы М-06 Киев – Чоп и 16 км улиц в городе Ирпень: 10 км Университетской, 4,9 км Соборной и 1,1 км Садовой.

Только за сутки на северо-западе Киевщины работали 176 дорожников и 94 спецмашины.

Как сообщил недавно заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, строительство нового моста на дороге в Ирпень начнется уже в ближайшее время.