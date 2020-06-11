Послы "Большой семерки" призвали Украину внедрять реформы в оборонном секторе

В частности, речь идет об установлении прочного и независимого корпоративного управления.

Послы стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) призвали Украину внедрять реформы в оборонном секторе.

Об этом говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте председательства США в Группе поддержки послов G7 в Украине.

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"Во время сегодняшней встречи с секретарем СНБО Алексеем Даниловым послы стран G7 призвали Украину внедрять реформы в такой важной области, как оборонная, которые являются прозрачными и соответствуют международным стандартам", - говорится в сообщении.

В этой связи сказано, что "установление прочного и независимого корпоративного управления жизненно важно для привлечения инвестиций и модернизации оборонного сектора Украины".

Как сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны, во время встречи Данилов выразил благодарность странам "Большой семерки" за поддержку Украины в ее борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности, а также в реформировании ОПК.

Он проинформировал о планах трансформации госконцерна "Укроборонпром" и отметил, что Украина благодарна французскому правительству за чрезвычайно важную поддержку в проведении аудита корпоративной реформы "Укроборонпрома".

Также секретарь СНБО Украины подчеркнул, что для Украины чрезвычайно важна открытость перед стратегическими партнерами по информированию о реформах в сфере безопасности.

По его словам, курс Украины в направлении реализации реформы оборонно-промышленного комплекса с учетом лучшего мирового опыта корпоративного управления неизменен.

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