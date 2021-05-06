Госсекретарь США сказал, что идет активная работа по предоставлению помощи Украине.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен и президент Украины Владимир Зеленский детально обсудили поддержку в сфере безопасности для усиления защиты Украины.

Читайте такжеЗеленский пригласил Байдена посетить УкраинуКак передает корреспондент УНИАН, об этом Блинкен сказал в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на совместной пресс-конференции, которая транслировалась на Facebook-странице Офиса президента.

"Мы обсудили детально поддержку, которую мы предоставляем и продолжаем предоставлять Украине для того, чтобы она свою безопасность и защиту усилила, и мы очень активно работаем над этими вопросами", - сказал Блинкен.

Госсекретарь от имени президента Джо Байдена отметил, что США ценят дружбу и партнерство с Украиной.

Также он сказал, что сейчас Украина и США находятся на пути восстановления и развития партнерства.

"Мы поддерживаем суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины", - сказал Блинкен и добавил, что такую ​​позицию разделяют все члены "Большой семерки" (Великобритания, США, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония).

Помощь США для защиты Украины: последние новости

Сегодня, 6 мая, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет просить США предоставить Украине системы противовоздушной обороны и технологии для борьбы со снайперским огнем.

В Госдепартаменте США накануне визита Блинкена в Киев заявили, что с 2014 года США выделили Украине в целом больше 4,6 млрд долларов, в том числе на помощь в сфере безопасности и другую помощь.

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Автор: Виталий Саенко