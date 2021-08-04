На сегодня президент Украины является вторым после канцлера Германии лидером из Европы, который посетит США по приглашению президента Джо Байдена.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак прибыли в Вашингтон с целью подготовки визита президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки.

Как сообщил Кулеба на своей странице в Facebook никаких "повышенных тонов" или какого-то шантажа во время встречи президентов не будет.

"Сегодня мы с Андреем Ермаком в Вашингтоне для подготовки первого официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон по приглашению президента США Джозефа Байдена, который состоится уже 30 августа", - говорится в сообщении.

Кулеба уточнил, что планируются встречи с советником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном, государственным секретарем Энтони Блинкеном, сенаторами и американскими аналитиками.

Читайте такжеДень защитников Украины переименовали: как теперь будет называться праздник"У президентов есть ряд больших тем. Но какими бы они ни были, не будет никаких "повышенных тонов" или какого-то шантажа. Будет разговор союзников, которые совместно работают над решением сложных проблем безопасности и процветания Украины, Европы и евроатлантического пространства", - подчеркнул он.

Глава МИД добавил, что на сегодня президент Украины является вторым после канцлера Германии лидером из Европы, который посетит США по приглашению президента Джо Байдена.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Кулеба привел аргументы, почему Украина должна быть в ЕС и НАТО. По словам министра иностранных дел, западным странам нужно уже определяться со статусом Украины.

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Автор: Светлана Закелова