Зеленский отреагировал на мощный взрыв в Бейруте

Известно о более три тысячи пострадавших и не менее 30 погибших.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на взрыв в Бейруте, в результате которого погибли по меньшей мере 30 человек

Об этом глава государства написал на странице в Twitter.

"Глубоко шокирован новостями о страшных взрывах в Бейруте и большом количестве жертв. Мои глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Я также искренне желаю скорейшего выздоровления раненым", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 августа в портовом районе Бейрута произошел мощный взрыв. На видео с места событий видно разрушенные дома и перевернутые автомобили.

Известно о более три тысячи пострадавших и как минимум 30 погибших. Причины взрыва пока неизвестны.

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