Число погибших при взрыве в Бейруте выросло до 30 человек, тысячи раненых
22:21, 04 августа 2020Мир
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Причины мощного взрыва пока остаются неизвестными.
Последствия взрыва в Бейруте / REUTERS
Минимум 30 человек погибли и более трех тысяч пострадали в результате взрыва в Бейруте.
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Об этом сообщил министр здравоохранения Ливана Хасан Хамад, передает CNBC.
Причины мощного взрыва пока остаются неизвестными.
Как сообщал УНИАН, в столице Ливана Бейруте прогремел мощный взрыв. По данным Минздрава страны, пострадали сотни людей, есть погибшие. Взрыв вызвал разрушения в радиусе нескольких километров.
Издание Reuters также вел онлайн-трансляцию с места взрыва в Бейруте.
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