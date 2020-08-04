Число погибших при взрыве в Бейруте выросло до 30 человек, тысячи раненых

Причины мощного взрыва пока остаются неизвестными.

Минимум 30 человек погибли и более трех тысяч пострадали в результате взрыва в Бейруте.

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Об этом сообщил министр здравоохранения Ливана Хасан Хамад, передает CNBC.

Причины мощного взрыва пока остаются неизвестными.

Как сообщал УНИАН, в столице Ливана Бейруте прогремел мощный взрыв. По данным Минздрава страны, пострадали сотни людей, есть погибшие. Взрыв вызвал разрушения в радиусе нескольких километров.

Издание Reuters также вел онлайн-трансляцию с места взрыва в Бейруте.

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