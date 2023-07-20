Министр обороны Украины Алексей Резников заговорил о необходимости внести изменения в Конституцию и разрешить размещать в стране иностранные военные базы. Ведь нормой украинской Конституции не допускается расположение иностранных военных баз на территории страны. И тут надо понять, что в Конституции это положение появилось в начале девяностых годов исключительно в отношении базы Черноморского флота РФ, для того, чтобы исключить присутствие ЧФ в Украине. Только в качестве компенсации за газ было разрешено временное размещение до 2017 года. Но, вследствие харьковских договоренностей, этот срок был продлен до 2042 года…

Само расположение базы - это несколько месяцев для того, чтобы просто обозначить на карте, где будет разворачиваться база, определиться, где именно она будет

В 90-х годах не было определено, что Украина будет интегрироваться в НАТО. В то время Украине нужно было выйти из орбиты влияния России. Это было главное. И поэтому были намеки на нейтральный статус взамен на лишение ядерного оружия за счет получения гарантий по Будапештскому меморандуму.

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Сейчас ситуация коренным образом изменилась! Мы практически за полшага к НАТО. Североатлантический Альянс - это организация, которая объединяет свои силы, поэтому присутствие этих сил на территории Украины является не то, что крайне необходимым, но оно является естественным. НАТО не может отвечать за какую-то страну, если на ее территории нет сил Альянса. То есть базы НАТО на территории стран-членов Альянса - это практически обычное дело.

Относительно того, какие именно базы это должны быть, здесь все зависит от стратегической концепции НАТО, то есть намерений Альянса относительно сдерживания России, намерений относительно присутствия в Черноморском бассейне.

Во-первых, Украине было бы интересно присутствие баз, деятельность которых связана с противоракетной обороной. А НАТО было бы интересно иметь точку, которая бы усиливала противоракетную, противовоздушную оборону всего блока. Во-вторых, скорее всего, в этом контексте нужны логистические центры, базы для танковых войск, пехоты.

Сколько их будет? Это будет зависеть в частности от того, каким образом оборудована территория Украины. Решать этот вопрос стоит на этапе ратификации Протокола о вступлении Украины в НАТО. Так же параллельно решать, какие же силы нужны Украине и НАТО, чтобы они присутствовали на нашей территории.

Сроки появления таких баз тоже будут разными для каждого вида деятельности, для каждого вида вооружений. Есть срок промежуточной готовности и окончательной готовности. Само расположение базы - это несколько месяцев для того, чтобы просто обозначить на карте, где будет разворачиваться база, определиться, где именно она будет. А потом начинается настоящая работа по оборудованию базы, по переброске туда сил. И уже напоследок - меры по слаживанию этих сил, выведению их на нужную эффективность. Это уже будет окончательная готовность.

Николай Сунгуровский, директор военных программ Центра Разумкова