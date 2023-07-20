Он говорит, что лучшим вариантом было бы размещение этих баз на восточных границах нашего государства.

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман убежден, что размещение базы НАТО в Украине существенно изменило бы ситуацию. Так в интервью "Обозревателю" он прокомментировал идею министра обороны Алексея Резника внести изменения в Конституцию Украины и разрешить размещение иностранных военных баз.

Гетьман обратил внимание на ядерный шантаж России и ее попытки разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Он убежден, что отмена запрета на размещение иностранных военных баз в Украине станет очень серьезным шагом:

"Мы говорим о гарантиях безопасности для Украины до нашего вступления в НАТО, рассматриваются различные варианты. И лучшей гарантией было бы именно размещение баз НАТО, желательно на восточных границах".

Майор запаса ВСУ считает, что после такого у России отпало бы желание "лезть" в Украину меньше на ближайшие 100 лет.

Он напомнил, что ядерное оружие размещено в нескольких странах Европы, и это - не нарушение международного законодательства, ведь базы НАТО находятся там на основании договоров. Так же тактическое ядерное оружие, говорит он, можно было бы разместить на нашей территории.

Идея Резникова о размещении иностранных военных баз в Украине

Министр обороны Украины Алексей Резников заговорил о необходимости внести изменения в Конституцию и разрешить размещать в стране иностранные военные базы.

В авторском материале на сайте Liga.net от 17 июля глава Минобороны написал, что нормой украинской Конституции не допускается расположение иностранных военных баз на территории страны.

"Понятно, что при необходимости можно найти юридическую формулу, чтобы не называть базу базой, а каким-то "центром взаимодействия и обмена опытом" или что-то. Но зачем? Надо убрать это ограничение, которое потеряло актуальность, чтобы уничтожить почву для спекуляций", — отмечал он.

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