15 февраля президент США Джо Байден выступил в Белом доме по поводу угрозы полномасштабного вторжения России в Украину.

Трансляцию вел Голос Америки.

По его словам, Соединенные Штаты остаются открытыми для диалога с Россией, однако также готовы ответить на атаку на Украину со стороны РФ.

"Я говорил с президентом Путиным о том, что мы готовы к многоуровневой дипломатии и выразил беспокойство о европейской безопасности. Мы даем дипломатии каждый возможный шанс достичь успеха", - сказал он.

Байден подчеркнул, что страны имеют право на суверенитет и определение собственного курса.

Читайте такжеВ Евросоюзе отреагировали на обращение Госдумы РФ к Путину о признании "ЛДНР"США продолжат политические консультации с союзниками и партнерами, сказал он.

"Министерство обороны РФ заявило, что часть войск вернулась с границ, но мы пока не можем подтвердить это заявление. Мы хотим сказать американцам, находящимся в Украине, чтобы они покидали её прямо сейчас, пока не стало слишком поздно. Также мы перенесли посольство из Киева во Львов", - сказал Байден.

Президент США подчеркнул, что НАТО и США не являются угрозой России, Украина не является угрозой России.

"Мы не хотим нанести какой-либо вред народу России", - сказал он.

"Мир никогда не забудет, что Россия выбрала смерти и разрушения, если Россия решится на войну в Украине", - подчеркнул Байден.

Он напомнил, что Штаты готовы к мощным санкциям и экономическому, научному и финансовому давлению, если Россия начнет конфликт.

"Не сомневайтесь, что США будут защищать каждую страну НАТО, которая подвергнется атаке. Американский народ не должен забывать, что защита демократии бесценна", - сказал он.

"Мы не ищем конфронтации с Россией. Но если Россия нацелится на американцев в Украине, мы отреагируем моментально. Если Россия будет атаковать США или союзников несимметрично, например, кибер-атаками на инфраструктуру, мы готовы отвечать", - подчеркнул Байден.

Он отметил, что Россия и США должны работать вместе над глобальной стабильностью.

"Но если Россия выберет конфликт в Украине, нации всего мира не будут колебаться в своём ответе. Если мы не будем стоять на защите свободы сегодня, мы однозначно заплатим гораздо более высокую цену завтра", - сказал президент США.

Также Байден напомнил, что вторжение России в Украину сделает сертификацию газопровода "Северный поток-2" невозможной.

Угроза нападения РФ

Сейчас Россия сосредоточила более 100 тысяч военных вокруг Украины, которые, как считает Запад, она может привлечь к полномасштабному наступлению уже в феврале.

15 февраля сразу ряд британских СМИ со ссылкой на анонимные источники в разведке писали, что, вероятно, атака РФ начнется в 03:00 по киевскому времени с ракетных ударов.

В то же время в России утверждают о якобы отвод сил к местам постоянной дислокации хотя ни в НАТО, ни независимые эксперты это не подтверждают.

По данным CIT, которая занималась расследованием сбитого МН17, Кремль наоборот перебросил дополнительные войска; техника движется в сторону украинской границы.