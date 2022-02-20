Заседание состоится в воскресенье, 20 февраля.

Президент США Джо Байден 20 февраля соберет заседание Совета национальной безопасности Белого дома, на котором обсудят российскую эскалацию вокруг Украины.

Об этом сообщила представительница Белого дома Джен Псаки.

Как отмечают в Белом доме, Байден продолжает следить за ситуацией вокруг Украины и получать брифинги о развитии событий.

"Помощники Байдена по нацбезопасности подтвердили, что Россия может начать нападение на Украину в любой момент", — заявила Псаки.

Из-за эскалации вокруг Украины Байден созывает 20 февраля заседание Совета национальной безопасности Белого дома.

Как сообщал УНИАН, Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден готов к встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Государственный секретарь Соединенных Штатов должен встретиться с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым 24 февраля, если до этой даты не будет новых военных действий РФ против Украины.

Кроме того, в субботу, 19 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает, чего хочет президент Российской Федерации Владимир Путин, поэтому предлагает ему встретиться.

На прошлой неделе Джо Байден уже провел телефонные переговоры с главой Кремля. Тогда президент США отметил, что Вашингтон готов как к дипломатическому взаимодействию с Россией, так и к другим сценариям развития событий. Глава Белого дома предупредил Путина, что США дадут решительный и быстрый ответ в случае вторжения РФ в Украину.

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