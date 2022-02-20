Байден соберет заседание Совета нацбезопасности из-за ситуации вокруг Украины / фото REUTERS

Президент США Джо Байден 20 февраля соберет заседание Совета национальной безопасности Белого дома, на котором обсудят российскую эскалацию вокруг Украины.

Об этом сообщила представительница Белого дома Джен Псаки.

Как отмечают в Белом доме, Байден продолжает следить за ситуацией вокруг Украины и получать брифинги о развитии событий.

"Помощники Байдена по нацбезопасности подтвердили, что Россия может начать нападение на Украину в любой момент", — заявила Псаки.

Из-за эскалации вокруг Украины Байден созывает 20 февраля заседание Совета национальной безопасности Белого дома.

Как сообщал УНИАН, Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден готов к встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Государственный секретарь Соединенных Штатов должен встретиться с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым 24 февраля, если до этой даты не будет новых военных действий РФ против Украины.

Кроме того, в субботу, 19 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает, чего хочет президент Российской Федерации Владимир Путин, поэтому предлагает ему встретиться.

На прошлой неделе Джо Байден уже провел телефонные переговоры с главой Кремля. Тогда президент США отметил, что Вашингтон готов как к дипломатическому взаимодействию с Россией, так и к другим сценариям развития событий. Глава Белого дома предупредил Путина, что США дадут решительный и быстрый ответ в случае вторжения РФ в Украину.

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