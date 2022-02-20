На прошлой неделе глава Белого дома провел телефонные переговоры с президентом России.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден готов к встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом в интервью российскому телеканалу "Дождь" рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Журналистка спросила Блинкена: "Планируется ли встреча президентов Байдена и Путина? Когда и где?" Госсекретарь ответил, что такая встреча возможна, однако она должна быть продуктивной в деле достижения мира.

"Президент Байден всегда готов встречаться, если мы посчитаем, что это пойдет на пользу дипломатии и миру", - сказал Блинкен.

Как сообщал УНИАН, государственный секретарь Соединенных Штатов должен встретиться с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым 24 февраля, если до этой даты не будет военных действий РФ против Украины.

Кроме того, в субботу, 19 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает, чего хочет президент Российской Федерации Владимир Путин, поэтому предлагает ему встретиться.

На прошлой неделе Джо Байден уже провел телефонные переговоры с главой Кремля. Тогда президент США отметил, что Вашингтон готов как к дипломатическому взаимодействию с Россией, так и к другим сценариям развития событий. Глава Белого дома предупредил Путина, что США дадут решительный и быстрый ответ в случае вторжения РФ в Украину.

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