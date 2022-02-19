Президент Украины констатировал, что не знает, "чего хочет" его российский коллега.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает, чего хочет президент Российской Федерации Владимир Путин, поэтому предлагает ему встретиться.

Об этом Зеленский заявил во время Мюнхенской конференции по безопасности, комментируя данные иностранной и украинской разведки.

В частности, отвечая на вопрос модератора о том, понимает ли, чего хочет Путин, президент Украины отметил следующее:

"Я не знаю, что хочет президент Российской Федерации, поэтому предлагаю встретиться".

Как сообщал УНИАН, ранее в интервью одному из украинских СМИ Зеленский рассказал об ожиданиях от вероятной встречи с Путиным

По его мнению, встреча президентов Украины и России "точно разблокирует отношения" между странами.

Читайте также"Это война в Европе": какие заявления сделал Зеленский на Мюнхенской конференции (видео)

Зеленский также предположил, что после такой встречи президенты могут выйти к общественности и заявить, что "в ближайшие 5-10 лет ничего не получится, такая вот ситуация, не при нас, при других поколениях, а пока пытаемся закопать топор войны, чтобы наши государства развивались на разных планетах, хоть и живем на одной Земле".

"Это для Украины тоже хороший результат, потому что хуже всего жить в неопределенности", - подчеркнул глава государства.