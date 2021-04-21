Ранее Путин пригрозил жестким ответом странам, которые пересекут "красную линию" в отношениях с РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков разъяснил угрожающее заявление Путина о недопуске пересечения "красных линий" в отношениях с Россией.

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Как сообщает "РБК", в эфире радио "Комсомольская правда" Песков отметил, что "красными линиями" для зарубежных стран станут вмешательства во внутренние дела России.

«[Это] интересы нашей внешней и внутренней безопасности. Это недопущение оскорбительного разговора с нашей страной, недопущение ущемления экономических интересов в отношении нашей страны», — высказался представитель Путина.

Напомним, в своем обращении к Совфеду 21 апреля Путин пригрозил странам, которые попытаются пересечь "красную линию" России.

Президент РФ заявил, что Россия не хочет "сжигать мосты", и пригрозил тем, кто хочет их "сорвать", "асимметричным и быстрым" ответом. Кремль же способен, уточняет российский президент, принять любое решение.

"Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели. При этом у нас, я просто вынужден это сказать, хватит терпения, ответственности, профессионализма, уверенности в себе и своей правоте и здравого смысла при принятии любого решения", – заявил Путин.

Глава Кремля упомянул о "красной линии", границы которой будет устанавливать сама Москва.

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Автор: Дмитрий Захаров