Среди главных тем будет война в Украине.

Президент США Джо Байден, который скоро покинет свой пост, планирует провести последнюю встречу с китайским лидером Си Цзиньпином.

Как пишет Голос Америки со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома, Байден хочет поднять вопрос поддержки Пекином войны РФ против Украины и привлечения войск КНДР к военным действиям.

Кроме того, руководители стран обсудят сотрудничество между США и Китаем, восстановление связей между военными, совместную борьбу с глобальным кризисом, вызванным фентанилом, а также риски, связанные с искусственным интеллектом.

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При этом, пишет издание, президент США хочет донести до Китая "глубокую обеспокоенность", которую вызывает поддержка Пекина войны в Украине. По мнению собеседника, Вашингтону нужно будет найти способ урегулировать отношения с Китаем.

"Россия, проблемы в [Тайваньском] проливе, Южнокитайское море и киберсфера - это вопросы, о которых следующая администрация должна будет тщательно подумать, потому что это сферы глубоких политических разногласий с Китаем, и я не ожидаю, что они исчезнут", - добавил он.

Война в Украине - позиция Китая

Как писал WSJ, развертывание северокорейских войск в России неприемлемо для Китая, поскольку Пекин может опасаться, что конфликт "теперь превратится в межконтинентальную войну".

По мнению экс-главы МИД Украины, Китай сейчас должен быть очень недоволен действиями КНДР, а именно тем, что страна перебросила свои войска на территорию РФ для участия в войне.

Atlantic Council отмечал, что Китай оказался в сложной ситуации из-за войск КНДР в России. Нагнетая напряженность в отношениях с Западом, Си только наносит ущерб экономике Китая и усложняет его геополитические амбиции.

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