Китай мало что выиграет от концентрации усилий европейских и азиатских союзников Америки против России.

Война в Украине стала витриной сотрудничества четырех государств - России, Китая, Ирана и Северной Кореи, - которые противостоят США и глобальному мировому порядку. При этом, как пишет обозреватель The Atlantic Council Майкл Шуман, если КНДР и Иран мало что теряют, помогая России в ее войне, при этом многое приобретают, то расчеты Китая намного сложнее.

"Его желание изменить существующий мировой порядок сдерживается зависимостью от этого самого порядка. Китайская экономика по-прежнему слишком зависима от США и их партнеров, чтобы рисковать попасть под жесткие санкции за поставку оружия Путину", - отмечает аналитик.

В этой ситуации лидер Китая Си Цзиньпин придерживается осторожного подхода к своим глобальным амбициям. Он стремится сохранить определенную стабильность в мире, чтобы защитить китайскую экономику, в то же время неуклонно расширяет мощь Китая, одновременно углубляят отношения с Россией и Ираном.

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При этом, отмечает обозреватель, Си не использует свое влияние для обуздания союзников. Он встретился с Путиным всего за день до того, как администрация Байдена раскрыла информацию о присутствии северокорейских войск в России. Что происходило на встрече, неизвестно, но войска КНДР остались.

"Можно утверждать, что Китай не только допускает, но и косвенно финансирует все эти беспорядки", - утверждает Шуман.

Риски для Китая

На первый взгляд, такая дестабилизирующая деятельность других автократий является выигрышной для Китая, поскольку она эффективно истощает ресурсы Запада. Однако, пишет Шуман, создаваемые ими беспорядки могут обернуться против Китая.

Так, более масштабная война на Ближнем Востоке может подорвать энергетические рынки и нанести ущерб китайской экономике. А развертывание северокорейских войск в России грозит эскалацией войны в Украине, поскольку президент Южной Кореи предупредил, что Сеул может ответить поставками Украине наступательного оружия.

При этом Китай мало что выиграет от концентрации усилий европейских и азиатских союзников Америки против России, поскольку в случае расширения войны они могут усилить санкции против Китая, чтобы заставить его сократить поддержку Москвы.

Двойственность политики Китая

Как отмечает Шуман, Китай стремится одновременно полностью разрушить международный порядок в долгосрочной перспективе и сохранить его в краткосрочной.

Си стремится в среднесрочной перспективе уменьшить зависимость Китая от США, поэтому поощряет более тесные торговые и инвестиционные связи с глобальным Югом, чтобы отучить китайскую экономику от западных технологий и потребительских рынков. Тогда у Китая будет больше свободы для поддержки автократий, таких как Россия, Иран и Северная Корея, в их дестабилизирующей деятельности.

Однако сейчас, нагнетая напряженность в отношениях с Западом, Си лишь наносит ущерб экономике Китая и усложняет его геополитические амбиции, отмечает эксперт.

Китай и войска КНДР в России

Как писал WSJ, развертывание северокорейских войск в России неприемлемо для Китая, так как Пекин может опасаться, что конфликт "теперь превратится в межконтинентальную войну".

При этом Китай явно столкнулся с реальностью, что он теряет влияние на Пхеньян, в то время как Россия его приобретает.

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