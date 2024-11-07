По словам дипломата, Китаю не нравится то, что Россия приобретает дополнительный вес в регионе, который страна считает своим.

Китай сейчас должен быть очень недоволен действиями КНДР, а именно тем, что страна перебросила свои войска на территорию РФ для участия в войне против Украины. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью 24 каналу.

"Есть французское выражение enfant terrible - "ужасный ребенок" в смысле поведения, не внешности. Северная Корея - это сейчас enfant terrible для Китая. Китай должен быть разъяренным на действия Северной Кореи. Путин сейчас чувствует прилив положительной энергии из-за того, что он смог раскрутить Пхеньян на такие действия. При этом Китай не сдержал развитие этих отношений, потому что здесь же есть еще другое измерение", - пояснил политик.

По словам Кулебы, Китаю нужно, чтобы все происходящее было с ним согласовано и не мешало целям, к которым он стремится.

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"А тут получается, что Россия приобретает дополнительный вес в Северной Корее - в регионе, который Китай считает своим. Это точно не соответствует интересам КНР. Но Россия является стратегическим партнером Китая в борьбе против "злого Запада", поэтому это очень сложные отношения. А Ким Чен Ын просто ведет свою игру, потому что ему надо поддерживать экономическое благосостояние в стране, демонстрировать свою силу. Для него это немного детская игра - показать, какой он крутой", - подчеркнул дипломат.

Войска КНДР на войне в Украине - последние новости

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что на фронте произошли первые столкновения украинских военных с войсками КНДР. По его словам, столкновения были маломасштабными, других подробностей по этому вопросу он не предоставил.

В то же время военный эксперт Олег Катков заявил, что главная задача военных КНДР, которых перебросили в Курскую область, заключается в том, чтобы вместе с россиянами убивать украинцев. Он отметил, что Россия получила из КНДР около 10-12 тысяч личного состава, поэтому эти военные будут непосредственно привлечены к боевым действиям.

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