Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц настроены продолжать оказывать военную и экономическую поддержку Украине.
Как говорится в сообщении Белого дома, лидеры США и Германии провели встречу перед началом саммита "Большой семерки".
Байден отметил важность координации мер реагирования на продолжение вторжения России в Украину.
"Лидеры подчеркнули их приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также дальнейшему обеспечению военной, экономической, гуманитарной и дипломатической поддержки для помощи Украине в защите ее демократии против российской агрессии", - говорится в сообщении.
Байден и Шольц также обсудили усилия по облегчению последствий войны России в Украине для глобального продовольствия и энергетической безопасности.
Как сообщал УНИАН, саммит лидеров стран "Большой семерки" начнется сегодня, 26 июня и продлится до 28 июня. Встреча состоится в замке Эльмау в Германии.
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