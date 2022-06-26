Президент США отметил важность координации мер по реагированию на дальнейшее вторжение России в Украину.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц настроены продолжать оказывать военную и экономическую поддержку Украине.

Как говорится в сообщении Белого дома, лидеры США и Германии провели встречу перед началом саммита "Большой семерки".

Байден отметил важность координации мер реагирования на продолжение вторжения России в Украину.

"Лидеры подчеркнули их приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также дальнейшему обеспечению военной, экономической, гуманитарной и дипломатической поддержки для помощи Украине в защите ее демократии против российской агрессии", - говорится в сообщении.

Байден и Шольц также обсудили усилия по облегчению последствий войны России в Украине для глобального продовольствия и энергетической безопасности.

Как сообщал УНИАН, саммит лидеров стран "Большой семерки" начнется сегодня, 26 июня и продлится до 28 июня. Встреча состоится в замке Эльмау в Германии.

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