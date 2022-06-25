Немецкий военный Миха считает, что Украина может выиграть эту войну против России

Немецкий военный, который воюет в Украине после полномасштабного нападения Российской Федерации, раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца. Он призвал Берлин усилить военную поддержку Киева

Об этом пишет Bild.

"Мы можем выиграть эту войну, если федеральное правительство наконец-то поднимет свою задницу. И вы можете это передать господину Олафу Шольцу, чтобы он наконец перестал протирать штаны, проявил инициативу и что-то сделал", – заявил 32-летний немецкий легионер Миха

Он раскритиковал передачу ВСУ семи самоходных гаубиц, потому что у Германии есть военный и производственный потенциал для помощи Украины.

"Это ничего! Что такое семь самоходных гаубиц для такой большой страны?" – возмущен военный.

Пот его словам, ситуация на Донбассе "очень напряженная", а из-за тактических успехов оккупантов президент РФ Владимир Путин может снова попытаться захватить всю Украину.

"Мы всегда ожидаем нового наступления. Ходят слухи, что после Донбасса и Луганска россияне снова хотят атаковать Харьков. Я говорю об этом громко и четко. Я так чувствую, что вскоре здесь все по-настоящему разразится, действительно так", - рассказал Миха.

В тот же время он указал, что тактическое отступление украинских военных на отдельных направлениях не является проигрышем. Речь идет, в частности, о Северодонецке.

Как ранее сообщал УНИАН, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай еще в начале июня рассказал, что в Северодонецк прибыли бойцы "Интернационального легиона". По словам террориста Игоря Стрелкова-Гиркина, именно они помогли провести контрнаступление в городе.