В США выразили поддержку Украине о необходимости установления истины по вопросу сбитого вблизи Тегерана украинского самолета.

Дипломаты Украины и США согласовали дальнейшие шаги для установления справедливости по делу сбитого иранскими военными самолета "Международных авиалиний Украины".

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в Facebook.

В частности, Енин обсудил со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Ирана Робертом Малли текущую ситуацию вокруг недавно опубликованного финального технического отчета о сбитии самолета МАУ в небе над Тегераном 8 января 2020 года.

"Подчеркнул абсолютную предвзятость и несоответствие этого документа требованиям Чикагской конвенции. Речь идет не только о неуважении к памяти погибших, но и высоком риске повторения аналогичных инцидентов в будущем в иранском (и не только) воздушном пространстве. Мой американский коллега выразил полную поддержку Украине о необходимости установления справедливости и истины в вопросе PS752. Согласовали наши дальнейшие шаги на этом направлении", - отметил Енин.

Авиакатастрофа МАУ в Иране: хроника событий

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко