Дипломаты Украины и США согласовали дальнейшие шаги для установления справедливости по делу сбитого иранскими военными самолета "Международных авиалиний Украины".
Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в Facebook.
В частности, Енин обсудил со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Ирана Робертом Малли текущую ситуацию вокруг недавно опубликованного финального технического отчета о сбитии самолета МАУ в небе над Тегераном 8 января 2020 года.
"Подчеркнул абсолютную предвзятость и несоответствие этого документа требованиям Чикагской конвенции. Речь идет не только о неуважении к памяти погибших, но и высоком риске повторения аналогичных инцидентов в будущем в иранском (и не только) воздушном пространстве. Мой американский коллега выразил полную поддержку Украине о необходимости установления справедливости и истины в вопросе PS752. Согласовали наши дальнейшие шаги на этом направлении", - отметил Енин.
Авиакатастрофа МАУ в Иране: хроника событий
- 8 января 2020 года в Иране разбился самолет МАУ, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находилось 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.
- Спустя три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.
- 19 октября в Тегеране заместитель министра иностранных дел Евгений Енин встретился с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. После встречи Енин сообщил, что Иран готов обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв сбитого самолета МАУ, независимо от их гражданства. Однако 9 декабря Енин заявил, что Иран отозвал предложение о выплате семьям погибших в катастрофе самолета МАУ.
- 31 декабря 2020 года Иран с пятой попытки передал Украине проект технического отчета о сбитии самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" возле Тегерана. У Украины было два месяца, чтобы внести в отчет замечания и предложения.
- Позже стало известно о появление секретных аудиозаписей, которые свидетельствуют, что власти Ирана никогда не раскроют правду о сбитии украинского самолета.
- По данным канадского телеканала CBC News, правительство Канады и учреждения в сфере безопасности изучают секретные аудиозаписи, где человек, которого источники идентифицировали как главу МИД Ирана, обсуждает вероятность того, что уничтожение самолета МАУ было преднамеренным актом.
- В конце февраля 2021 года Украина передала Ирану более 90 страниц замечаний к проекту технического отчета о сбитии самолета МАУ, и настаивала, чтобы Иран приобщил их к финальному документу.
- 17 марта Иран обнародовал окончательный отчет, в котором причиной сбития самолета МАУ названа "ошибка" оператора ПВО, увидевшего в пассажирском лайнере, только что взлетевшем из международного аэропорта Тегерана, "вражескую цель".
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Иран не учел замечания Украины и обнародовал с манипуляциями окончательный отчет технического расследования о сбитии украинского самолета.
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