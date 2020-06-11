Шмыгаль сообщил о "прогрессе" в переговорах с Ираном по сбитому МАУ, но детали уточнять не стал

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, переговоры с иранской стороной не прекращались, хотя были затрудненыв связи с пандемией коронавируса.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о прогрессе в переговорах с Ираном о передаче "черных ящиков" со сбитого в январе самолета "Международных авиалиний Украины".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе пресс-конференции.

По словам Шмыгаля, переговоры с иранской стороной не прекращались, хотя были усложнены в связи с пандемией коронавируса. Он добавил, что переговоры были переведены в виртуальный режим, что усложнило решение вопросов о передаче материалов дела и "черных ящиков".

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По словам Шмыгаля, сегодня в переговорах по этому вопросу с иранской стороной достигнут прогресс.

"Знаю, что договоренность о "черных ящиках" - в повестке дня, она продвинулась дальше, чем была три месяца назад, перед карантином", - заявил премьер.

Он также отметил, что с ослаблением карантина и появлением возможности проведения личных встреч переговоры будут значительно активизированы.

Справка УНИАН. 8 января в Иране разбился самолет "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь виновных к ответственности.

Страны-участницы Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ неоднократно требовали от Ирана передать группе "черные ящики" со сбитого лайнера.

14 февраля министр иностранных дел Ирана Мохаммад-Джавад Зариф заявил, что Иран не намерен отдавать "черные ящики" со сбитого самолета МАУ, но и не расшифровывать их данных без участия заинтересованных сторон.

7 июня заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что Иран до сих пор не ответил на ноту Украины об урегулировании всех вопросов по делу самолета МАУ.

9 июня стало известно, что в Иране по делу о сбитии самолета "Международных авиалиний Украины" обвиняемыми проходят шесть человек.

10 июня Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Иран уведомил Международную организацию гражданской авиации (ICAO), что отправит бортовые самописцы со сбитого самолета "Международных авиалиний Украины" в Париж для проведения исследований.

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