Авиакатастрофа МАУ: "черные ящики" подтвердили "незаконное вмешательство" в работу самолета

Официальный Киев ждет иранскую сторону на первый раунд переговоров на следующей неделе.

Данные с черных ящиков сбитого в Иране пассажирского лайнера МАУ подтвердили факт внешнего вмешательства в работу самолета.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин на странице в Twitter.

"Благодарен всем партнерам, которые помогли приблизить этот момент. "Черные ящики" рейса PS752 были успешно считаны и расшифрованы. Стенограмма подтвердила факт незаконного вмешательства в работу самолета", - написал Енин.

Он сообщил, что официальный Киев ждет иранскую сторону на первый раунд переговоров на следующей неделе.

Справка УНИАН. 8 января в Иране разбился самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.

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Страны - участницы Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ неоднократно требовали от Ирана передать группе «черные ящики» со сбитого лайнера.

14 февраля министр иностранных дел Ирана Мохаммад-Джавад Зариф заявил, что Иран не намерен отдавать "черные ящики" со сбитого самолета МАУ и не будет расшифровывать их данные без участия заинтересованных сторон.

9 июня стало известно, что в Иране по делу о сбитии самолета "Международных авиалиний Украины" обвиняемыми проходят шесть человек.

20 июля "черные ящики" самолета МАУ были доставлены в Париж.

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